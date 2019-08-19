Москва, , 11:42 — REGNUM

Самой популярной моделью немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в 2019 году стал Sprinter третьего поколения. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности на российском рынке было продано в июле 2019 года 93 легких коммерческих автомобиля, что на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), за семь месяцев с начала года в России была реализована 841 модель сегмента LCV немецкой марки, что на 77% ниже прошлогодних продаж.

Сообщается, что продажи упали главным образом из-за приостановки производства Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях «Группы ГАЗ». Связано это с отсутствием необходимых комплектующих.

Напомним, за июль 2019 года немецкая компания Mercedes-Benz реализовала на российском авторынке 3469 новых легковых автомобилей.

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