Москва, , 11:19 — REGNUM

По итогам июля 2019 года дилеры Volkswagen в России продали 600 легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 5% больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по июль 2019 года продажи коммерческих автомобилей марки Volkswagen в России составили 4093 единицы (-1%).

Наибольшее количество продаж в июле у моделей семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California.

В немецкой автокомпании сообщили, что сейчас они ведут серию кампаний, в которых предлагают много побуждающих активностей (финансовые продукты, спецверсии, расширенная гарантия).

Напомним, Volkswagen представит в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте обновлённый 113-сильный T-Roc в кузове кабриолет. Немецкий автопроизводитель кардинально поменял конструкцию и кузов автомобиля. Колесная база машины стала на 37 мм длиннее, чем у базовой версии T-Roc, а длина стала больше на 34 мм.

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