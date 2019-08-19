Москва, , 10:57 — REGNUM

Реализация новых автомобилей японского бренда Datsun в июле в РФ составила 1916 единиц — на 34% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В модельном рейтинге компании Datsun самой большой популярностью пользовался седан on-DO. Его продажи составили 1623 единицы — 85% от объёма всех продаж марки в России. Остальные 15% — продажи хэтчбека mi-DO. Его приобрели 293 российских автолюбителей. Обе эти модели изготавливаются в Тольятти на заводе АвтоВАЗ.

Всего с января по июль 2019 года японской компании удалось продать в России 12 660 автомобилей. Это на 27% больше, чем год назад.

Напомним, в июне 2019 года в РФ было куплено 1967 новых машин компании Datsun, что на 68% больше, чем в июне 2018 года.

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