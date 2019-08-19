Монтерей, США, , 10:33 — REGNUM

В Калифорнии в городе Монтерей за рекордные 19,8 млн долларов был продан на аукционе Sotheby's автомобиль McLaren F1. Об этом сообщается на сайте Businessglitz.

McLaren F1 Businessglitz

Эта модель была произведена в 1994 году. Известно, что именно в этот год производитель несколько усовершенствовал эту модель. По информации организаторов аукциона, автомобиль в прекрасном состоянии, его пробег составляет всего 21,5 тыс. км.

В торгах приняло участие четыре покупателя. Автомобиль был продан за четыре с половиной минуты американскому коллекционеру, чье имя не уточняется. Автомобиль британской компании впервые был продан за столь высокую стоимость. Оценочная цена лота составляла от 21 млн до 23 млн долларов.

Напомним, с 15 по 17 августа в Монтерее проводился аукцион, на котором были представлены десятки эксклюзивных и раритетных автомобилей со всего мира.

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