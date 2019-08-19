Нижний Новгород, , 09:53 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года автолюбители Нижнего Новгорода приобрели 21 037 подержанных легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На вторичном авторынке Нижнего Новгорода больше всего машин отечественного бренда Lada. На их долю суммарно приходится 17,7% от общего объёма перепродаж.

Вторую строчку данного рейтинга занимает KIA с долей рынка 8,6%. Тройку самых покупаемых автомобилей на нижегородском вторичном авторынке замыкают автомобили южнокорейской компании Hyundai. Они занимают 7,6% объёма вторичного авторынка.

Четвёртое и пятое места занимают марки Chevrolet (5,6%) и Nissan (5,5%) соответственно.

В итоге на эти пять брендов приходится 45% всего вторичного авторынка Нижнего Новгорода.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года в России было куплено 2,5 млн подержанных легковых машин, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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