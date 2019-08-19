Байконур, Казахстан, , 08:55 — REGNUM

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» и роботом «Фёдором» установлена на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал 19 августа в своем микроблоге в Twitter.

«Ракета установлена на стартовый стол», — отметил Рогозин.

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Запуск будет произведён 22 августа с 31-й пусковой площадки. Ракета-носитель «Союз-2.1.а» впервые используется для запуска корабля «Союз МС», прежде она выводила на орбиту космические аппараты и грузовой корабль «Прогресс», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, антропоморфный робот Skybot F-850 семейства «Фёдор» отправится в космос для отработки операций, направленных на замену космонавтов в наиболее рискованных работах, в том числе на внешней поверхности космических станций.

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