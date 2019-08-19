Москва, , 08:37 — REGNUM

Экипажи модернизированных высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке провели учебные полёты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Тихоокеанского флота 19 августа, в ходе тренировки по перехвату условных нарушителей МиГ-31БМ впервые провели воздушный бой в стратосфере.

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Условный нарушитель пытался в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

«На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полёт осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км», — отметили в пресс-службе флота.

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При этом выполнение задачи экипажу МиГ-31БМ усложнили — истребитель вёл поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО. После захвата цели лётчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Напомним, МиГ-31БМ — модернизированная версия самолёта МиГ-31. Истребитель оснащён новой системой управления вооружением, что позволяет увеличить дальность обнаружения целей до 320 км и дальность поражения до 280 км.