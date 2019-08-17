Тегеран, , 10:10 — REGNUM

В Исламской Республике Иран завершена работа над созданием собственного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бавар-373», который в Тегеране считают аналогом российских ЗРК С-300. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным министерства обороны Ирана новый комплекс «Бавар-373» будет представлен на будущей недели.

Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, «Бавар-373» способен поражать цели на высоте до 27 километров. Радиус действия комплекса — более 200 километров.

Напомним, что Иран ещё в 2007 году заключил контракт на закупку российских С-300. Но из-за международных санкций против Ирана сделка была заморожена.

Только в 2017 году Исламская республика получила С-300 после того, как было заключено всеобъемлющее соглашение по иранскому атому и санкции с Тегерана были сняты.