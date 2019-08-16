Нюрбург, Германия, , 15:25 — REGNUM

Британская компания McLaren протестировала прототип обновленного 720S на Нюрбургринге. Видео с заездом суперкара разместил пользователь Automotive Mike на канале YouTube.

Вполне вероятно, что тестировалась версия McLaren 720S с «длинным хвостом». Тестируемая модель очень похожа на эту версию суперкара. Такие исполнения моделей марки обычно получают префикс Long Tail.

В отчёте зарубежного издания Piston Heads ранее сообщалось, что McLaren создаёт версию своего суперкара 720S с так называемым «длинным хвостом». Суть этой модификации в том, что у машины удлиняют заднюю часть.

Ожидается, что официальный показ 720S Long Tail должен состояться к концу 2019 года.

Напомним, в июле 2019 года компания McLaren прекратила производство купе 600LT с мотором мощностью 600 «лошадей» и объёмом 3,8-литров.

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