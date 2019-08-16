Нью-Йорк, США, , 15:19 — REGNUM

Владелец американской компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус представил первый товарный образец обновлённого вездехода Boot. Об этом 16 августа сообщает портал 32cars.ru.

Вездеход является современной версией модели Hurst Baja Boot, которая была выпущена в 60-х годах прошлого века. Дизайн внедорожника разрабатывал Майкл Янг.

Обновлённый Boot имеет большой дорожный просвет — 394 мм. Ход подвеса автомобиля равен 480 мм. Кроме того, вездеход оснащён амортизаторами Fox с внутренним перепускным каналом, 37-дюймовыми дисками, а также тормозными суппортами Wilwood Dynapro и многим другим.

В качестве агрегата у новинки 659-сильный 6,2-литровый мотор GM LT4 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06, с помощью которого машина способна преодолеть маршрут внедорожной гонки Baja 1000.

Напомним, российский машиностроительный холдинг Volgabus изготовил беспилотный вездеход Snowbus. Он может преодолевать препятствия длиной до 1,6 м. В движение автомобиль приводит гибридный агрегат. Без дизельного двигателя беспилотник может ехать около 120 часов.

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