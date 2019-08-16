Москва, , 15:01 — REGNUM

Подразделения Госавтоинспекции МВД РФ продолжат выдавать только те автомобильные номера, которые соответствуют установленным в государстве стандартам. Об этом 16 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации ведомства, автовладельцы часто обращаются в подразделения Госавтоинспекции в связи с тем, что на их машинах есть лишь нестандартные места для установки регистрационных знаков.

Как уточняется, новый стандарт государственных регистрационных знаков будет введён лишь 4 августа 2020 года, а стало быть, подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать номера, соответствующие уже действующему национальному стандарту.

В то же время, как отмечают правоохранители, в настоящее время автовладельцы имеют право ставить и уменьшенные регистрационные знаки, но лишь на транспортные средства с нестандартными местами для их монтажа. Сами номера могут быть изготовлены лишь теми организациями, у которых есть свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов знаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ подписал закон, благодаря которому автовладельцам в России станет проще получить государственные номера на автомобили. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, закон, который вступит в силу с 1 января 2020 года, даёт право собственникам машин получить номерной знак непосредственно у изготовителя.

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