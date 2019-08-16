Москва, , 14:15 — REGNUM

В России создаются новые высокотехнологичные прицелы для стрелкового оружия калибром до 9 мм включительно. Разработкой целой серии нового прицельно-приборного оснащения занимается Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», в сотрудничестве с Новосибирским приборостроительным заводом и другими предприятиями отрасли. Об этом сообщается на сайте корпорации 16 августа.

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Заказчиком проекта выступило Министерство обороны РФ. В настоящее время проходят предварительные испытания прицелов. Специалисты проверяют соответствие их технических характеристик требованиям тактико-технического задания. Уточняется, что прицельные устройства предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы.

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«Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит в том числе заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах», — отметил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время АО «ЦНИИТОЧМАШ» ведёт работу над созданием модульного оружия, отличительной чертой которого является возможность заменять его отдельные функциональные элементы при переходе на другой тип патронов. Ствол оружия легко заменяется и для этого не требуются специальные инструменты. В разработке конструкторов можно сменить не только ствол, но и личинку затвора, магазин, спусковой механизм, а также ложу.

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