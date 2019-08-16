Москва, , 13:03 — REGNUM

Экспортный истребитель Су-57Э и военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ станут главными экспонатами военной части российской экспозиции на Международном авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщает 16 августа пресс-служба «Рособоронэкспорта».

"Уверен, интерес к ним будет колоссальным», — заявил гендиректор Рособоронэкспорта, зампредседателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Михеев назвал истребитель и транспортник самыми ожидаемыми новинками последних лет. Рособоронэкспорт готов провести презентации новых самолетов, вся необходимая экспортная документация для них подготовлена.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов уточнил, что в этом году госкорпорация представит на МАКС более 40 новинок — образцы авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, участниками МАКС-2019 станут более 350 российских и зарубежных компаний. Международный авиационно-космический салон пройдет при партнерском участии Китая с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский под Москвой.

Читайте также: В Подмосковье на время проведения МАКС-2019 ограничат движение транспорта

Читайте ранее в этом сюжете: Корпорация ТРВ представит планирующий боеприпас «Гром-Э2» на МАКС-2019