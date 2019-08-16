Москва, , 13:00 — REGNUM

Официальный дистрибьютор АвтоВАЗа в Германии компания Lada Automobile GmbH объявила об отзыве 1,5 тыс. внедорожников Lada 4×4. Об этом сообщается на портале Wroom.ru.

Под отзыв попали «Нивы», проданные на рынке Германии в 2017—2018 годах. Причиной для отзыва послужила неправильная укладка электрокабеля генератора. Этот брак может привести к возгоранию автомобиля. Однако, как уточняют в автокомпании Lada Automobile GmbH, такая вероятность очень мала.

Сообщается, что владельцам внедорожников Lada 4×4 по всей Германии уже разосланы уведомления об отзыве. В рамках отзывной кампании у внедорожников проверят изоляцию и правильность укладки кабеля генератора.

Напомним, весной 2019 года из-за ужесточения экологических норм АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу. Введенный осенью 2018 года стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных инвестиций в модернизацию моторов. Тем не менее, эти вложения вряд ли себя оправдают, учитывая скромный объем продаж машин Lada в Европе.

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