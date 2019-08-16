Ботроп, , 10:26 — REGNUM

Немецкое тюнинг-ателье Brabus обновило дизельный пикап Mercedes V250d. Об этом сообщает издание Car.ru.

Пикап Mercedes V250d Car.ru

После доработок специалистов автомобиль стал стоить 296 395 евро — дороже, чем новый «заряженный» спорткар Porsche 911 GT2 RS.

В качестве силовой установки у фургона 235-сильный четырехцилиндровый дизельный мотор. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,8 секунды.

Что касается дизайна, то обновления затронули передний спойлер и заднюю часть корпуса машины. Также от тюнинг-ателье фургон получил фирменные логотипы. В комплекте к обновлённому автомобилю идут 19-дюймовые колесные диски Brabus Monoblock T либо R.

Внутри авто появились сиденья Brabus, обшитые кожей. Они имеют подогрев, вентиляцию, а также функцию массажа. Из приятных мелочей стоит отметить опцию подогрева и охлаждения подстаканников, функцию электрорегулировки штор, лампы для чтения и два порта для USB.

Напомним, ранее тюнеры из немецкого тюнинг-ателье Delta 4×4 представили пакет доработок для пикапов Mercedes-Benz X-Class. Внедорожник получил более брутальный и мускулистый вид. Специалисты ателье переработали подвеску пикапа, в результате чего у машины увеличился клиренс.

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