Сеул, , 09:40 — REGNUM

В интернете появились снимки салона нового роскошного корейского седана Genesis G80. Фотографии размещены на портале 32cars.ru.

Интерьер нового Genesis G80 32cars.ru

Новый седан получил множество новых деталей. Судя по снимкам, авто имеет «шайбу» вместо рычага коробки передач. Вероятно, классический рычаг будет на первом кроссовере премиальной марки. Подобные технологические новшества мы уже видели на машинах Jaguar, Land Rover и Ford.

Кроме того, новинка имеет другое рулевое колесо с необычным дизайном. Стоит отметить, что информационно-развлекательный комплекс расположен теперь в верхней части приборной панели и выполнен в стиле планшета.

Автокомпания представит новый Genesis G80 в ближайшее время.

Напомним, в середине августа стало известно, что российский дизайнер Александр Селипанов, который ранее был шеф-дизайнером центра Global Genesis Advanced Studio, перешел работать в Koenigsegg.

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