Вирджиния, США, , 09:05 — REGNUM

Электрический автомобиль Audi E-Tron успешно прошёл краш-тесты, которые проводил Страховой институт дорожной безопасности (IIHS). Об этом сообщает портал 32cars.ru.

По результатам испытаний авто получило оценки «хорошо» в каждой категории. Таким образом, E-Tron стал первым электрокаром, который получил награду IIHS Top Safety Pick +. Предыдущие электромобили не получали таких высоких оценок по причине слабого освещения фарами дороги.

В автокомпании рассказали в чём секрет безопасности электромобиля. Дело в том, что специалисты Audi разработали аккумуляторный блок, который был установлен в корпусе с внутренней сотовой структурой. С помощью него поглощается энергия удара.

Напомним, кроссовер южнокорейской автокомпании Hyundai Nexo был признан самым безопасным автомобилем в Соединённых Штатах. Он прошел ряд краш-тестов, организованных американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS). На них кроссовер получил самые высокие оценки в категориях аварий.

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