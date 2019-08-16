Новосибирск, , 06:07 — REGNUM

На базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) восстанавливают бомбардировщик Ту-2. В вузе обещают, что самолёт «впервые в мире» будет восстановлен до лётного состояния, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикирующий бомбардировщик Ту-2

В ближайшее время бомбардировщик будет доставлен в Новосибирск.

Как рассказали в НГТУ НЭТИ, самолёт предположительно до 1949 года эксплуатировался в военно-воздушных силах СССР. Затем его передали в ВВС Китая, где он прослужил до 60—80-х годов. После списания бомбардировщик разобрали и передали в американский музей «War Eagles Air Museum», где он хранился в разобранном состоянии и не экспонировался. Летом 2019 года его приобрёл фонд «Крылатая память Победы» и вернул в Россию.

Отмечается, что после реставрации самолёт будет единственным в мире летающим бомбардировщиком Ту-2.

По словам президента фонда «Крылатая память Победы» Бориса Осятинского, самолёт будет поэлементно разобран и изучен. Затем каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана.

Восстанавливать самолёт будет ООО «Авиареставрация» на базе НГТУ НЭТИ под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов Владимира Бернса.

До состояния лётной годности самолёт планируют довести за три года.

Ту-2 известен также как АНТ-58 и самолёт «103». Это двухмоторный советский высокоскоростной дневной бомбардировщик времён Второй мировой войны.