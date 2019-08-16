Пекин, , 05:58 — REGNUM

Китай сообщило проведении первого соревнования технологических инноваций в области строительства и ремонта туалетов в сельских районах страны, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает 15 августа агентство Синьхуа.

Соревнование было инициировано Китайской академией Сельскохозяйственного инженерного планирования и дизайна, которое находится в прямом подчинении у министерства. В рамках соревнования будет учитываться качество туалетов, соотношение цены и качества, а также ряд других параметров.

Обновление туалетов в бедных сельских района страны, особенно в засушливых и холодных районах по-прежнему сталкивается с технологическими и прочими проблемами, сообщили в министерстве.

В 2018 году Китай построил или обновил 10 млн туалетов, и еще 10 млн туалетов на первую половину 2019 года находились в процессе реконструкции. Отметим, что в 2015 году власти Китая запустили программу «туалетной революции» для улучшения санитарных условий и комфорта в отхожих местах.

В 2019 году центральное правительство планирует вложит 7 млрд юаней (около $1 млрд) на ускорение «туалетной революции» в сельских районах и еще 3 млрд юаней на приведение в порядок туалетов в сельских районах центрального и западного Китая.

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