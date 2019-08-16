Чжэнчжоу, Китай, , 05:10 — REGNUM

Шанхайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. начал строительство центра облачных вычислений и больших данных в столице провинции Хэнань городе Чжэнчжоу на востоке Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Компания вложит в центр 2 млрд юаней (около $284,6 млн) инвестиций. Его площадь превысит 1 млн квадратных метров, что сделает центр третьим по счету и первым по величине в Китае, как только его строительство будет завершено.

20 тыс. серверов, как ожидается, будут поддерживать НИОКР и интеллектуальной производство компании, послепродажное обслуживание, внутренний контроль и менеджмент, а также облачные вычисления и услуги.

Производственная база SAIC Motor в Чжэнчжоу была запущена в эксплуатацию в 2017 году при ежегодном выпуске 300 тыс. пассажирских автомобилей. Вторая фаза расширения еще пока находится в стадии осуществления, что, по итогу, должно помочь автопроизводителю удвоить его производственные мощности. Согласно соглашению о сотрудничестве между Чжэнчжоу и SAIC Motor, планируется нарастить годовое производство автомобилей в городе до 2 млн единиц.

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