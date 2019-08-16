Пекин, , 03:33 — REGNUM

Крупнейшее китайское лоцмейстерское судно «Сянянхун 22» завершило свой девятидневный поход, сообщили в Китайской администрации науки, технологии и промышленности для Национальной обороны, передает 15 августа агентство Синьхуа.

Судно было построено Китайской судостроительной промышленной корпорацией и стало первым в Китае судном для обеспечения постановки, снятия и обслуживания буев на водных путях тоннажем в 3 тыс. тонн. Длина судна составляет 89 метров при ширине 18 метров. Оно способно устанавливать крупные буи морского мониторинга диаметров до 10 метров.

Судно будет использовано для установки и обслуживания буёв, а также проведения всесторонних океанических исследований. Судно способно работать на скоростях до 16,17 узлов во время похода, а его производительность полностью соответствует заявленным спецификациям, отмечает издание.