Сан-Франциско, США, , 18:53 — REGNUM

Несколько владельцев «умных» духовок от компании June пожаловались на то, что их устройства включились посреди ночи и нагрелись до 200 градусов Цельсия. Об этом 15 августа сообщил портал The Verge.

https://twitter.com/POOetryman/status/1161800676722315264

Один из пользователей June Oven сообщил, что его духовка самостоятельно включилась в 2:30 ночи, нагрелась до 200 градусов и поддерживала эту температуру в течение четырех часов, пока он не проснулся и не обнаружил это. Происходящее зафиксировала видеокамера Nest.

При этом мужчина утверждает, что его жена выключила духовку после того, как вечером испекла пирог. В компании June в свою очередь сообщили, что, скорее всего, в этих случаях всё же имела место ошибка пользователя.

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Напомним, «умная» June Oven вышла на рынок в 2015 году, её стоимость составляет $599. Утверждается, что устройство может заменить семь различных устройств (фритюрница, дегидратор, мультиварка, жаровня и т.д.). При этом June Oven можно управлять при помощи приложения для смартфона, позволяющего отслеживать процесс приготовления блюда благодаря встроенной в духовку камере.

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