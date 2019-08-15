Архангельск, , 17:50 — REGNUM

На острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа), где находится объединенная гидрометеорологическая станция, установили новый комплекс радиозондирования атмосферы «Полюс-М». Об этом ИА REGNUM сообщили в Северном УГМС.

Специалисты Росгидромета выполнили тестовый выпуск радиозонда, проведена стажировка по работе с комплексом новых работников станции. Для работы на комплексе был завезен практически годовой запас новых радионавигационных радиозондов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России внедряют новые станции зондирования атмосферы, благодаря которым точность прогнозов погоды вырастет в два раза.

Справка:

В 1957 году на острове Хейса была организована гидрометеорологическая обсерватория под названием Дружная. В 1972 году она получила имя известного полярника, радиста Э.Т. Кренкеля и была преобразована в объединенную гидрометеорологическую станцию (ОГМС). В период с 1957 г. по 90-е годы на станции, кроме гидрометеорологических наблюдений, осуществлялись запуски метеорологических ракет и проводились другие исследования.