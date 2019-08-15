Вашингтон, , 17:17 — REGNUM

Компания Apple объявила об изменении своей политике, которая регулирует вопрос взаимодействия сайтов с её браузером Safari. Об этом 14 августа сообщил портал CNET.

Компания сообщила, что она со стороны Safari будет применять меры к тем сайтам или компаниям, которые будут пытаться обойти её защиту от слежения за пользователями. В Apple отметили, что браузер может накладывать ограничения на такие сайты без предварительного уведомления.

Издание пишет, что, фактически, Safari будет «наказывать» сайты за попытки обмануть алгоритмы. Таким образом, Apple пытается закрыть «дыру» через которую сегодня утекают данные пользователей.

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Издание напоминает, что Safari получил функцию защиты от слежения за пользователями в 2017 году, аналогичная функция появилась в Firefox в июне 2019 года. Компании Microsoft и Google сейчас работают над созданием таких же инструментов в браузерах Edge и Chrome.

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