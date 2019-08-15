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Разработчики социальной сети Instagram тестируют новые опции для функций stories. О будущих обновлениях сообщает тестировщик приложения и специалист по кибербезопасности Джейн Маньчун Вон в своем блоге 15 августа.

Среди дополнений в Instargam — новые режимы Boomerang (опции, с помощью которой короткий ролик превращается в анимацию), благодаря которым можно ускорять или замедлять анимацию, иконки для переключения между режимами в stories и возможность создавать коллажи из фотографий.

Также добавится опция фильтрации входящих уведомлений Instagram и функция «поделиться» для комментариев под постами.

Ранее создатели Instagram добавили возможность для всех пользователей создавать «маски» для stories c элементами AR-реальности.

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