Жуковский, Московская область, , 15:57 — REGNUM

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского завершили сборку второго лётного образца военно-транспортного Ил-112В для проверки на прочность. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба института.

В настоящее время в институте приступили к отладке самолетной системы уборки-выпуска шасси, механизации фюзеляжа и других элементов. На следующем этапе специалисты проведут жесткостные испытания воздушного судна, а также смонтируют испытательный стенд, который позволит провести тесты, связанные с нагрузками. После завершения первого этапа начнётся проверка системы управления и ряд других испытаний.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в постсоветский период. Предполагается, что выпуск этих машин пополнит парк военно-транспортной авиации России. Самолет сконструирован ПАО «Ил» — головным предприятием Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

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