Киев, , 15:48 — REGNUM

Автомобиль южнокорейской компании KIA Sportage стал самым популярным среди украинских автолюбителей в июле 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Объем продаж этого кроссовера составил 470 экземпляров. В июле 2019 года было реализовано на 59% больше KIA Sportage, чем за аналогичный период 2018 года.

Следующие три места в рейтинге самых популярных автомобилей украинского авторынка занимают модели французского автопроизводителя Renault — Duster (390 ед., +38%), Logan (330 ед., +62%) и Sandero (300 ед., рост в 2,6 раза).

На пятом месте чешский лифтбек Skoda Octavia с показателем продаж 290 экземпляров (+34%).

Стоит отметить, что положительная динамика продаж автомобилей на Украине отмечается уже шестой месяц подряд. За период с января по июль на украинском авторынке было реализовано 47,6 тыс. авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в июле 2019 года продажи автомобилей на Украине составили 8 240 экземпляров. Это на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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