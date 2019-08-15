Москва, , 14:35 — REGNUM

Аномалия с парашютом, который должен доставить посадочную платформу на Марс, изучается и будет исправлена к следующим испытаниям, сообщила 15 августа пресс-служба Роскосмоса.

Впервые последовательность развёртывания всех четырёх парашютов была протестирована 28 мая 2019 года в рамках испытаний, предусматривающих бросок с высоты 29 км с использованием гелиевого стратосферного аэростата. Механизмы развёртывания сработали корректно, общая последовательность развёртывания была выполнена, однако купола обоих основных парашютов получили повреждения.

По результатам инспекции оборудования были реализованы конструктивные доработки парашютов и парашютных сумок в рамках подготовки к очередным высотным бросковым испытаниям, проведённых 5 августа 2019 года, цель которых на этот раз заключалась в отработке большого парашюта диаметром 35 метров.

Результаты предварительной оценки позволяют сделать вывод о корректном выполнении первых этапов, однако до наполнения были отмечены повреждения купола, аналогичные повреждениям, наблюдаемым при проведении предыдущих испытаний. В результате испытательный модуль снижался лишь на вытяжном парашюте.

В настоящее время обнаружено всё оборудование, получены все видеозаписи и телеметрические данные — специалисты проводят анализ полученной информации. В результате анализа должна быть выявлена основная причина аномалии и намечен план дальнейших действий в части дальнейших доработок парашютной системы, которые могут потребоваться до проведения последующих испытаний.

Следующие высотные бросковые испытания основного парашюта уже запланированы ESA в конце текущего года. Затем в начале 2020 года предусмотрена следующая попытка квалификации второго основного парашюта.

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Проект ExoMars-2020 реализуется совместно ESA и Госкорпорацией «Роскосмос». Помимо миссии ExoMars-2020 он включает орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars-2016 для изучения газовых примесей атмосферы, успешно запущенный к Марсу 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. После выхода орбитального модуля TGO на целевую орбиту вокруг Марса к работе с научными данными, поступающими с этого модуля, присоединился Российский комплекс приема научной информации (РКПНИ), размещенный на антенных комплексах в Медвежьих Озерах и Калязине, а также в центре обработки данных ИКИ РАН, что позволило более чем в два раза увеличить объем получаемых научных данных и, как следствие, научную отдачу миссии.

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