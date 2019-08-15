Ульяновск, , 14:03 — REGNUM

ООО «УАЗ» совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ» работает над созданием платформы «Патриот-2020». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Инвестиции для создания новой платформы составили около 7 млрд рублей.

Кроме того, сообщается, что в 2019 году запланировано производство порядка 3 тыс. внедорожников УАЗ-«Патриот» с коробкой «автомат», а в 2020 году на авторынок будет выпущен УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

Гендиректор автозавода Адиль Ширинов сообщил, что главной задачей УАЗа сегодня являются сохранение и увеличение продаж автомобилей компании и сохранение финансовой стабильности автопредприятия за счет уменьшения затрат и развития модельного ряда.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновский автозавод выпустил пожарную модификацию УАЗика для патрулирования леса. Внедорожник создан на базе УАЗ «Фермер». В документе ОТТС новая модификация автомобиля обозначается как «малый лесопатрульный комплекс».

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