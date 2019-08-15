Джакарта, , 13:55 — REGNUM

Телекоммуникационная компания Nokia продолжает обсуждать с правительством Индонезии шаги по внедрению сети 5G в стране, сообщает информационное агентство Antara.

«Мы продолжаем обсуждать с правительством то, что необходимо для внедрения сети 5G в Индонезии», — заявил глава индонезийского филиала Nokia на мероприятии Nokia 5G Innovation Day в Джакарте 15 августа.

Правительство Индонезии еще не определило, какие частоты будут использованы для сети 5G. Компания Nokia считает, что идеальная частота для сети 5G в Индонезии составляет 3,5 ГГц для средней полосы и 28 ГГц для миллиметровых волн.

Известно, что Южная Корея стала первой страной в мире, которая стала использовать сеть 5G для мобильных телефонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия планирует запустить сеть пятого поколения в стране в 2019 году. Применение новой технологии в стране будет в первую очередь ориентировано на промышленные объекты, а затем уже на потребителей.

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