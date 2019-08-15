Москва, , 12:27 — REGNUM

Реализация автомобилей сегмента E (машины бизнес-класса) в России сократилась в июле 2019 года на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщается на сайте Speedme.

Причем общая доля машин бизнес-класса в объеме всех проданных на российском рынке в июле 2019 года новых авто составила 3,5%.

Лидером этого сегмента стал японский седан Toyota Camry, продажи которого в июле составили в России 3 093 экземпляра, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место занял немецкий Mercedes-Benz E-Class. В июле в России было продано 530 моделей этого авто, что 19% меньше, чем годом ранее.

На третьем месте также немецкая модель — BMW 5-Series. Ее в июле 2019 года приобрел 561 житель России, что на 14,5% по сравнению с показателем прошлого года.

Четвертое и пятое места занимают Lexus ES (-170%, 151 проданное авто) и Kia Stinger (-45%, 104 шт.) соответственно.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года самым популярным люксовым автомобилем в России стала модель немецкой автокомпании Mercedes-Benz S-Класс.

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