Вашингтон, , 11:17 — REGNUM

Американское тюнинг-ателье Oracle Lighting создало для Jeep Wrangler светодиодную радиаторную решетку. Об этом 15 августа сообщает портал 32cars.ru.

Jeep Wrangler Carscoops

Теперь владельцы вседорожника могут оснастить свои авто радиаторной решёткой со специальными лампами LED, DOT-совместимыми фонарями и дальним светом, а также модернизированными ДХО и фарами дальнего света. Кроме того, новинка имеет регулируемое освещение.

Решётка имеет улучшенный дизайн Wrangler JL. Кроме того, она обеспечивает лучшую видимость. Новинка совместима с моделью Wrangler JK, которая была выпущена с 2007 по 2018 годы, и моделью Gladiator JT 2020 года выпуска.

Цена такой светодиодной решетки составляет 895 долларов.

Напомним, немецкое тюнинг-ателье Mansory представило обновлённый Smart ForTwo. Основным техническим новшеством модели стал 125-сильный трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объёмом 0,9 л. Мотор стал мощнее базовой модели на 35 «лошадей».

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