Берлин, , 11:02 — REGNUM

Немецкая автокомпания Porsche приступила к выпуску серии спорткаров, посвященных гоночным машинам второй половины XX века. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Автопроизводитель запустил кампанию, целью которой является напоминание о моделях бренда, произведённых в прошлом столетии. Так, 14 августа 2019 года, Porsche представил модель 911 Speedster с пакетом Heritage Design. Это авто является данью памяти спорткару 50-х годов.

У машины карбоновые элементы на кузове цвета GT Silver Metallic, а передний бампер имеет белый цвет. Кроме того, на авто прикреплён изогнутый позолоченный логотип Speedster.

Салон 911 Speedster Heritage Design обтянут черной и коньячной кожей. В США доплата за подобное оформление составит 24 510 долларов (1,61 млн рублей).

Напомним, в мае 2019 года 911 Speedster стал доступен в России. Под капотом модели стоит 510-сильный мотор объемом 4,0 литра. Двигатель агрегатируется с 6-скоростной «механикой» с функцией автоматической перегазовки.

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