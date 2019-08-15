Нижний Новгород, , 10:07 — REGNUM

Группа компаний «ТСС-Авто» (официальный дилер ГАЗ) получила первую партию грузовиков «Садко Next». Об этом сообщается на странице компании в «Вконтакте».

Горьковский автозавод почти полностью переделал классический ГАЗ-3308, от которого в «Садко» остались только рама, мосты и колеса. Кабину новый грузовик позаимствовал у среднетоннажного «ГАЗон Next». В стандартной версии в нее помещается три человека, а в двухрядной — до семи.

Под капотом «Садко Next» турбированный двигатель на 4,4 литра, мощность которого составляет 149 л.с. Агрегатируется он с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Стоит отметить, что кроме стандартного топливного на 95 л, можно за дополнительную плату приобрести второй такой же бак.

Клиренс грузовика равен 315 мм. У авто также имеются понижающая передача, блокировка межколесных дифференциалов и система подкачки шин.

Напомним, в июле ГАЗ получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноприводный среднетоннажный грузовик «Садко Next».

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