Сеул, , 09:32 — REGNUM

Несколько автомобилестроительных компаний отзовут из Южной Кореи 38 117 транспортных средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, компания Hyundai Motor отзовет 32 637 грузовиков All New Mighty из-за неисправности переключателя перенаправления воздушных потоков.

Компания FMK также отзовет 1 383 автомобилей модели Ghibli и Levante из-за проблем со светодиодными фарами. Было установлено, что светодиодные фары ослепляют водителей встречных автомобилей, что нередко приводило к авариям.

Компания Porsche Korea отзовет 3 239 автомобилей, из которых 2 603 автомобиля модели Panamera и 636 автомобилей модели Cayenne. Известно, что причина отзыва скрывалась в недолговечности пластиковой втулки рычага переключения передач.

Peugeot также отзовет 858 автомобилей из-за проблем с лампочками на приборной панели.