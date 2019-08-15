Москва, , 09:12 — REGNUM

Количество автомобилей, которые могут попасть под действие закона, предложенного Комитетом по промышленности Госдумы РФ, который предполагает запрет на эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации», подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат».

Агентство привело информацию о разных возрастных категориях транспортных средств.

Всего в стране зарегистрировано на начало 2019 года 43,5 млн легковых авто. Причем 6% от этих машин — это транспортные средства, возраст которых составляет свыше 30 лет. В количественном выражении — это 2,65 млн экземпляров.

Возраст порядка 15% автомобилей в России составляет от 21 до 30 лет включительно (6,4 млн шт.). Около 14%, то есть 6 млн экземпляров, легковых машин было произведено 16 — 20 лет назад. Ещё где-то около четверти всех авто имеют возраст от 11 до 15 (10,3 млн экз.).

Стоит отметить, что количество автомобилей, которым еще нет и 10 лет, в России составляет почти 42% (18,1 млн шт.).

14 августа издание «Коммерсантъ» сообщило, что зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной («Единая Россия») предложила запретить эксплуатацию автомобилей, которые «достигли предельного срока эксплуатации». При этом Когогина не уточнила о каких именно транспортных средствах идет речь, а также какой возраст считается предельным.

Читайте также: «Единая Россия» открестилась от запрета эксплуатации старых автомобилей