Москва, , 08:46 — REGNUM

По итогам июля корпоративные продажи автокомпании KIA в России составили 2818 автомобилей, что на 19% больше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Значок KIA

Отмечается, что доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 15% от общего объёма продаж машин KIA в России. С января по июль 2019 года юрлицами было приобретено 17 718 автомобилей. Это больше результата прошлого года на 9%.

Напомним, в июле дилеры KIA в России продали 18 811 машин. Это на 1,5% больше, чем в 2018 году. Всего за семь месяцев 2019 года в стране было куплено 130 415 автомобилей KIA.

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