Сеул, , 08:41 — REGNUM

Три модели автомобиля южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor получили самую высокую оценку безопасности от Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, автомобили Kona, Santa Fe, Tucson получили по пять звезд в рейтинге NCAP (программе оценки новых автомобилей).

«Безопасность водителя — наш главный приоритет, — сообщил представитель Hyundai Motor America. — Благодаря нашим умным сенсорам, системам предупреждения фронтальных столкновений и удержания в пределах полосы мы смогли добиться максимально уровня безопасности».

Известно, что автомобили KIA Forte и Cadenza 2019 были были высоко оценены жюри премии Auto Pacific Vehicle Satisfaction Awards (VSA).