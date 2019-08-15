Берлин, , 08:18 — REGNUM

Специалисты немецкой компании Bosch разработали трехмерную приборную панель для автомобилей. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Инновационная панель позволит водителям без использования 3D-очков получать все необходимые данные о машине в трёхмерном виде.

Сообщается, что в основу «приборки» легла пассивная 3D-технология. Она объединяет два кадра в один, что даёт в итоге трехмерное изображение. В компании уверяют, что новая разработка позволяет уместить даже в небольшой монитор огромное количество информации.

Также, на эту же панель можно выводить трехмерное изображение с камеры заднего вида авто. Кроме того, с помощью трехмерного навигатора водителю будет легче проехать даже в самых запутанных развязках.

Дата выхода трёхмерной панели пока не сообщаются.

Напомним, конструкторами компании Bosch разработано устройство, позволяющее снизить расходы на создание бортовых электронных систем для летательных аппаратов. Прибор, предназначенный для аэротакси, отличается компактностью, в его конструкции имеются автомобильные датчики, выпуск которых осуществляется серийно.

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