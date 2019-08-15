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Снимки предсерийной модели кроссовера Skoda Kamiq GT появились в интернете. Фото с новым авто 15 августа разместил на своей странице портал 32cars.ru.

Skoda Kamiq GT 32cars

Новинка на снимке запечатлена без камуфляжа, не закрыты даже шильдики бренда.

На опубликованных изображениях видно, что автомобиль выглядит более агрессивно, чем в предыдущем исполнении, которое уже продаётся на китайском авторынке с 2018 года. Внешность новой машины имеет схожие черты с моделью Scala. Также Kamiq GT имеет новую заднюю оптику.

В качестве агрегата у Kamiq GT стоит 110-сильный атмосферный мотор объёмом 1,5-литровым. Кроме того, в гамму двигателей войдет 1,2-литровый турбированный мотор с отдачей в 116 л. с.

Официальный показ спортивного Skoda Kamiq GT состоится осенью 2019 года.

Напомним, Skoda в июле 2019 года продала в России на 10,4% больше новых авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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