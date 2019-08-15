Пекин, , 03:24 — REGNUM

Китайская ракета Smart Dragon-1 выведет на орбиту в рамках предстоящего старта тяжелый спутник, разработанный коммерческой китайской космической компанией, сообщает 14 августа газета Beijing Daily.

Вес спутника, произведенного компанией Beijing Qiansheng Exploration Technology Co., Ltd., основанное в 2017 году, составляет 65 кг. Компания имеет лицензию на производство микроспутников и приложений для спутников.

Спутник обладает сенсорами и устройствами связи, которые способны проводить мониторинг влажности почвы. Данные и изображения, полученные спутников, могут быть использованы во в множестве сфер, отмечает издание.

Smart Dragon-1 является первой китайской ракетой-носителем для коммерческого использования. Производством его занималась Китайская академия технологий ракет-носителей. Более того, данный пуск станет для ракеты первым. Спутник будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 540 км.

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