Чунцин, Китай, , 02:31 — REGNUM

В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая стартовали 19-е Китайские подростковые соревнования по робототехнике, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Соорганизаторами выступили Китайская ассоциация науки и технологий, а также муниципальной правительство Чунцина. На мероприятие приглашены 525 команд из 1485 подростков со всей страны, которые примут в ряде соревнований, фокусирующихся на робототехнике и инженерии.

Всемирные подростковые соревнования по робототехнике 2019 проводятся в то же самое время, привлекая 113 команд и 319 студентов из 30 стран и регионов мира. Мероприятие будет включать роботизированные карнавалы и дружеские мероприятия, а также предоставлять платформу для обмена между молодыми энтузиастами из Китая и других стран.

Мероприятие продлится до 16 августа. Впервые оно прошло в 2001 году и стало самым влиятельным техническим соревнованием среди китайских подростков, сыграв важную роль в популяризации робототехники и тематического образования.

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