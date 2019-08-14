Москва, , 19:26 — REGNUM

Первый полёт космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции перенесён с августа на сентябрь. Информация об этом содержится в опубликованном 14 августа ежеквартальном отчёте РКК «Энергия».

Речь идёт об испытательном полёте, который планируется осуществить в беспилотном режиме. Неофициальные сообщения о его переносе с 17 августа на 17 сентября ранее уже появлялись в СМИ.

Как следует из отчёта, первый пилотируемый полёт корабля по-прежнему запланирован на ноябрь. На борту Starliner к МКС должны отправиться астронавты NASA Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также сотрудник компании Boeing Кристофер Фергюсон.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали об очередном переносе запуска корабля Starliner с МКС