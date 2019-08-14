Москва, , 17:10 — REGNUM

Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована в рамках подготовки к запуску космического корабля «Союз МС-14». Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе ЦНИИмаш.

Как уточняется, корректировка орбиты будет произведена 15 августа специалистами Центра управления полётами. Два манёвра будут выполнены в 08:53 и 11:53 по московскому времени, каждый раз двигатели станции будут запущены на 585 секунд.

В результате маневров минимальная высота полёта МКС над поверхностью Земли будет составлять 415 километров, а максимальная — 428,7 километра.

Корректировка орбиты будет осуществлена с целью формирования баллистических условий для выведения, сближения и стыковки с Международной космической станцией космического корабля «Союз МС-14», запуск которого запланирован на 22 августа, сообщили в ЦНИИмаш.