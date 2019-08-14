Тула, , 16:52 — REGNUM

Танк Sherman производства США, затонувший вместе с сухогрузом «Томас Дональдсон» в годы Второй мировой войны и привезенный в Тулу для размещения в парке «Патриот», будет восстановлен. Его реставрацией займутся специалисты одного из тульских предприятий.

Андрея Журавлева. «Восстанавливать Sherman, возможно, будут на одном из предприятий Тулы. Специалисты оценят, насколько сильно ржавчина коснулась металла», — цитирую « Тульские известия » заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области

Речь идёт об одном из танков, затонувших в Баренцевом море вместе с американским сухогрузом «Томас Дональдсон», потопленным немецкой подводной лодкой U-995 20 марта 1945 года. Танк, поднятый с 60-метровой глубины, был передан летом 2019 года парку «Патриот — Тула» Министерством обороны РФ.