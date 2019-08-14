Вашингтон, , 16:36 — REGNUM

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows, который исправляет 93 уязвимости. Об этом 13 августа сообщил портал ZDNet.

Стоит отметить, что 29 из них были оценены как «критические», а 64 как «важные». В отличие от предыдущих обновлений, в сеть не попадала информация о том, были ли эти уязвимости как-либо использованы злоумышленниками. Эксперты сообщили, что 2 из 29 критических ошибок представляют серьезную угрозу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что разговоры пользователей Skype могли прослушиваться. Один из сотрудников организации-подрядчика, работающей с Microsoft, заявил, что он может свободно делиться этими данными, поскольку они никак не защищены.

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