Сеул, , 15:50 — REGNUM

Компания Samsung может выпустить на рынок смартфон с графеновым аккумулятором уже в конце 2021 года. Об этом 14 августа сообщил портал Android Authority со ссылкой на известного инсайдера Evan Blass.

Он сообщил, что южнокорейская компания практически закончила разработку новых графеновых батарей. Evan Blass отметил, что новые аккумуляторы можно будет полностью заряжать менее чем за полчаса. Ожидается также, что они получат большую емкость и меньшую цену изготовления.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Журнал британского научного общества Институт физики PhysicsWorld присвоил статус «Прорыв года» работе ученого Пабло Харильо-Эрреро. Его группе удалось получить сверхпроводник из графена.

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