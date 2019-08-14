Куала-Лумпур, , 15:47 — REGNUM

Новую автокомпанию в Малайзии намерены создать компании DreamEDGE и Daihatsu Motor (принадлежит Toyota). Об этом 14 августа сообщается на портале SpeedMe.

Стоит отметить, что малайзийская компания DreamEDGE ранее никогда не занималась автомобилестроением. Её профиль — цифровые технологии.

Главным инициатором идеи создания национального автопроизводителя является премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Именно он в 80-х годах пролоббировал создание двух малазийских предприятий — Proton Holdings и Perodua. Национальная компания Proton была создана совместно с Mitsubishi, а Perodua — с Daihatsu.

Напомним, самой популярной маркой авто в Малайзии является Perodua, которая в основном занимается выпуском хэтчбеков, являющимися копиями автомобилей Daihatsu (японской компании принадлежит четверть акций малайского автопроизводителя).

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