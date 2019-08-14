Стокгольм, , 15:21 — REGNUM

Дизайнер Александр Селипанов из России, который ранее был шеф-дизайнером центра Global Genesis Advanced Studio, перешел работать в Koenigsegg. Об этом сообщается на странице шведской компании в Instagram.

«Хорошие новости! Саша Селипанов присоединится к Koenigsegg в качестве нового руководителя дизайна. Саша имеет опыт работы в таких компаниях, как Bugatti, Genesis и Lamborghini. Добро пожаловать в семью Koenigsegg!» — говорится в сообщении шведской компании.

Селипанов создал два последних концепта южнокорейского бренда — Essentia и Mint. Кроме того, в Bugatti он был креативным директором и отвечал за разработку концепта Vision Gran Turismo и гиперкара Chiron.

Напомним, Koenigsegg занимается производством гиперкаров.

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