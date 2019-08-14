Москва, , 14:45 — REGNUM

По итогам июля 2019 года реализация новых автомобилей в Москве составила 19,5 тыс. штук, что на 10% больше, чем год назад. Об этом 14 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по популярности среди столичных автолюбителей в июле стал седан Volkswagen Polo, который приобрели 1384 человека. Это на 32% больше, чем было в июле прошлого года.

На второй строчке столичного рейтинга — KIA Rio. За июль было продано 942 единицы этих авто, что на 19% меньше прошлогоднего результата. На третьем месте — лифтбек Skoda Rapid. Продажи этой модели выросли в 2,1 раза до 759 штук.

На четвёртом и пятом местах расположились седан KIA Optima (665 ед.) и кроссовер Hyundai Creta (663 ед.) соответственно.

Далее идут: Renault Kaptur (606 ед.), Hyundai Solaris (578 ед.), Skoda Octavia (574 ед.), Toyota Camry (554 ед.) и Nissan Qashqai (518 ед.).

Напомним, авторынок России в июле 2019 года занял пятое место (139 тыс. ед.) по продажам новых машин в Европе.

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